»Beide Namen sind schon länger in den Top Ten«, sagte Bielefeld der Nachrichtenagentur dpa. Gleichzeitig ist ein neuer Name unterwegs in die Spitzengruppe. »Aufsteiger unter den Topnamen ist der Jungenname Theo. Der ist in den letzten Jahren stetig an die Spitze gestiegen und jetzt schon auf Platz sechs.«