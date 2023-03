Hannovers Oberbürgermeister über die »Klebe-Proteste« »Ich sah den Stadtfrieden gefährdet«

Die »Letzte Generation« will Hannover in Zukunft mit »Klebe-Aktionen« verschonen. Warum Bürgermeister Belit Onay einen Deal mit der Gruppe einging – und wie er die Vereinbarungen nun umsetzen will.