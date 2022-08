Bereits im Frühjahr hatte sich ein geschwächter Wal in Frankreich in die Seine verirrt. Der Orca schwamm wochenlang durch den Fluss, das Tier starb Ende Mai jedoch. Sämtliche Versuche, ihn zurück ins Meer zu führen, waren gescheitert. Einen Monat später wurde ein weiterer Wal, vermutlich ein 10 Meter langer Minkewal, in der Seine gesichtet.

Im September 2018 wurde ein Belugawal für einige Tage in der Themse in der Nähe von Gravesend gesichtet, was damals die südlichste Sichtung eines Belugas an der britischen Küste war.