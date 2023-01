Marktl am Inn, Geburtsort von Benedikt XVI. Hier war man Papst

Der in Rom beigesetzte Papst Benedikt XVI. wurde in Marktl am Inn in Bayern geboren. Der Ort profitierte jahrelang von der Popularität seines berühmtesten Sohnes. Der Abschied fiel dagegen regelrecht bescheiden aus.

Aus Marktl am Inn berichtet David Holzapfel