Im vergangenen Jahr hatten bereits mehrere Städte in Deutschland das oberkörperfreie Schwimmen für alle Geschlechter in städtischen Bädern eingeführt – etwa Siegen in Nordrhein-Westfalen oder Göttingen in Niedersachsen. Auch die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover änderte Ende 2022 ihre Badeordnung. Demnach müssen »im Nassbereich« städtischer Bäder nur noch die »primären Geschlechtsorgane« bedeckt sein.