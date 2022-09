Eine ungerechtfertigte Diskriminierung sehe er ohnehin nicht, ergänzt Anwalt Duhme. Ein Kinderspielplatz diene der freien Entfaltung von Kindern, nicht von Erwachsenen. Ein Besuch müsse auch Kindern mit Eltern möglich sein, die »verklemmt, konservativ, zurückhaltend« seien und sich möglicherweise an entblößten Brüsten störten. Die Sicherheitsleute seien nur tätig geworden, weil sich anderen Besucher durch das Verhalten der Frau gestört gefühlt hätten. »Wäre das nicht passiert, wäre es nicht zu diesem bedauerlichen Vorfall gekommen.«

Die Richterin denkt nach – und weist die Klage ab. Ihre Gründe sind noch unbekannt

Dass es sich bei der »Plansche« keineswegs um einen gewöhnlichen Kinderspielplatz handele, sei »offensichtlich«, sagt hingegen Anwältin Thum in der Verhandlung. Das zeige sich schon daran, dass dort »männliche Nacktheit« in Form von entblößten Männerbrüsten bereits an jenem Junitag 2021 toleriert worden sei. Die »Plansche« sei schon damals ein Ort gewesen, an dem wie in einem Schwimmbad »eindeutig mit partieller Nacktheit zu rechnen« gewesen sei. Und das Schamgefühl Einzelner rechtfertige in einem solchen Kontext keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

»Ich werde über die Sache noch einmal nachdenken«, sagt Richterin Sybille Schmidt-Schondorf nach etwa einer Stunde Verhandlung. Dreieinhalb Stunden später gibt der Sprecher der Berliner Zivilgerichte bekannt, dass die Kammer die Klage der Klägerin abgewiesen hat. Die Gründe für die Entscheidung liegen noch nicht vor. Sie werden auch den Parteien erst innerhalb der nächsten Wochen im schriftlichen Urteil mitgeteilt.

Anwältin Thum zeigt sich gegenüber dem SPIEGEL enttäuscht über die Klageabweisung. »Ein schönes Zeichen für das Landesantidiskriminierungsgesetz ist die Entscheidung natürlich nicht«, sagt sie. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Rechtsmittel gegen die Entscheidung sind möglich. »Wir müssen nun die Urteilsgründe abwarten, dann werden wir die Erfolgsaussichten der Berufung prüfen«, sagt Anwältin Thum.