Maik Görke ist als Geschäftsführer des Kreisverbands Brandenburg/Havel der Gartenfreunde für die Verträge mit den Pächtern zuständig. Auch ihm sei in den drei Jahren seiner Amtszeit kein Ausschluss von Nicht-Deutschen bekannt, sagt er. Gegen solche Angaben in Anzeigen vorzugehen, sei aber nicht seine Aufgabe. Das sei zum einen nicht leistbar, da in Annoncen oft nicht die Klarnamen stünden, zum anderen seien fast hundert Vereine im Kreisverband organisiert.

Diskriminierung kommt allerdings nicht immer so offensichtlich daher wie in den beiden Inseraten. Es gebe »viele Hinweise darauf, dass einige Kleingarten- oder vergleichbare Vereine nach außen wie eine geschlossene Gesellschaft auftreten und Menschen, die ihnen nicht passen, pauschal ausschließen«, sagt Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, dem SPIEGEL.