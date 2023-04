Die Gruppe Scientist Rebellion erklärte ihre Solidarität mit der »Letzten Generation«. An den Straßenblockaden seien etwa 40 Mitglieder weiterer Klimagruppen beteiligt.

Die Aktionen sind den Angaben zufolge nicht befristet. Sie sollen erst enden, wenn Forderungen erfüllt sind. Die Berliner Polizei will nach eigenen Angaben mit bis zu 500 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs sein, um Blockaden zu verhindern beziehungsweise schnell zu beenden.

Am Montagmorgen erfolgten die Blockaden nach Angaben der Polizei etwa an der Pappelallee in Prenzlauer Berg, der Danziger Straße in Pankow, am Tempelhofer Damm in Tempelhof-Schöneberg und auf der Stadtautobahn A100 an der Konstanzer Straße. Am Ku'damm (Kurfürstendamm) kam es zu erheblichen Staus.