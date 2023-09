Mehrere Tausend Menschen sowie Umweltverbände und Vertreter der Berliner Klubszene wollen am Samstag gegen den Weiterbau der Stadtautobahn nach Friedrichshain demonstrieren. Zu der Musikkundgebung »A100 wegbassen. Umweltschutz statt Autoschmutz« sind ab dem frühen Nachmittag in Friedrichshain am Markgrafendamm 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Geplant sind nahe dem Bahnhof Ostkreuz unter anderem sechs Bühnen mit Musik. Zudem soll eine Fahrraddemonstration vom Verkehrsministerium in Mitte am Sitz der Autobahn GmbH und dem Roten Rathaus vorbei zum Ostkreuz fahren.