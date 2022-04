Die Kneipe – Kurzname »StäV« – war im Jahr 1997 in der Nähe des damals neu entstandenen Regierungsviertels gegründet worden. Sie ist bei Politikern ebenso beliebt wie bei Touristen und Einheimischen.

Die Currywurst war in der Karte bislang unter dem Namen »Altkanzler-Filet« zu finden. Ob in den neuen Speisekarten auch dieser Name geändert werde, sei noch nicht entschieden, betonte Brinkmann. Schließlich müssten in diesem Fall auch Hunderte Teller mit dem entsprechenden Aufdruck umgestaltet werden. »Wir werden uns überlegen, wie wir damit umgehen«, sagte Brinkmann.