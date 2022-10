Durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Zahl an Geflüchteten, die nach Berlin kämen, hätte sich ein kaum aufholbarer Rückstau gebildet, so Liecke weiter. Es gehe um nicht bearbeitete Post und Unterlagen. Die einzige Lösung, die der Sozialstadtrat nun offenbar noch sieht: Das Sozialamt schließt für den Publikumsverkehr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten den Rückstau ab.