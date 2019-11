Erst vor wenigen Tagen öffneten sie erstmals ihre Augen. Nun haben sich die Berliner Pandazwillinge zum ersten Mal aus der Nähe beschnuppert. Auf Fotos, die der Hauptstadtzoo veröffentlicht hat, sind die beiden Kopf an Kopf zu sehen.

Die beiden Bären, die sich (fast) wie ein Ei dem anderen gleichen, haben seit Kurzem auch ein größeres Bettchen. Der Brutkasten ist passé. Zuvor waren sie in dem Kasten abwechselnd gewärmt worden, denn Bärenmama Meng Meng kann immer nur ein Baby zur Zeit versorgen.

"Kleine weiße Fellbüschel machen den Unterschied"

Ein Austausch der schwarz-weißen Geschwister ist auch weiterhin nötig, weil Große Pandas in der Regel nur die Energie haben, um ein einzelnes Jungtier aufzuziehen. Einen Zwilling würde eine Pandamutter in der Natur nicht mitversorgen, sagte eine Zoosprecherin. Ungefähr alle zwei Stunden würden die Jungen deshalb getauscht. Wie oft die beiden Kleinen einander nun zu sehen bekommen, sei nicht festgelegt.

Die Zwillinge waren am 31. August zur Welt gekommen. Für Zoobesucher sollen sie Anfang 2020 zu sehen sein. Dann will der Zoo auch Namen und Geschlecht der Jungen bekannt geben. Panda-Papa Jiao Qing ist an der Aufzucht nicht beteiligt. Der neunjährige Vater und die achtjährige Panda-Mutter Meng Meng sind als Leihgaben Chinas bundesweit die einzigen Großen Pandas.

Die beiden Nachwuchsbären sind laut Zoo inzwischen ungefähr auf die Größe von Hundewelpen angewachsen. Die beiden sind auch ähnlich schwer. Am Freitag brachten sie 3170 beziehungsweise 3171 Gramm auf die Waage. Die Tierpfleger wiederum können das Paar mittlerweile auch ganz gut unterscheiden. Revierleiter Norbert Zahmel erklärte: "Ein paar kleine weiße Fellbüschel an den Hinterbeinen des Erstgeborenen machen den Unterschied."