Russlands Botschafter in Deutschland hat am Tag des Sieges wie gewohnt einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin abgelegt. Die offizielle Zeremonie wurde laut der Nachrichtenagentur dpa von mehr als hundert Menschen mit rund zwanzig russischen Fahnen begleitet. Die traditionellen Gedenkveranstaltungen stehen angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung.

Von einem SPIEGEL-Reporter bei einer späteren, zweiten Gedenkveranstaltung am Sowjetischen Ehrenmal am Brandenburger Tor gefragt, ob am heutigen Tag auch der in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten gedacht werde, sagte Russlands Botschafter Sergej Netschajew, die heutigen Veranstaltungen seien dem »Sieg über den Nazismus« im »Großen Vaterländischen Krieg« gewidmet. Für die gefallenen russischen Soldaten in der Ukraine gebe es andere Anlässe, so Netschajew. »Aber wir denken an unsere Soldaten«.

Zahlreiche Staaten, besonders frühere Mitglieder der Sowjetunion, gedenken am 9. Mai dem Ende des »Großen Vaterländischen Krieges«, also des Sieges über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg.

DER SPIEGEL

Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass Russland den »Krieg« in der Ukraine gewinnen werde, sagte Netschajew: »Natürlich«. Dann schob der Botschafter nach: »Ich spreche von der Sonderoperation der russischen Streitkräfte zur Befreiung vom Donbass«. Russlands Führung vermeidet es seit Beginn der Invasion der Ukraine penibel, den Überfall als »Krieg« zu bezeichnen.

Großaufgebot der Polizei sichert Kundgebungen ab Gegen Mittag versammelten sich am zweiten Sowjetischen Ehrenmal am Brandenburger Tor rund 1300 Rotarmisten und legten eine Schweigeminute ein, die Stimmung blieb friedlich. Parallel protestierten im Laufe des Montags an diversen Orten in der Hauptstadt Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Insgesamt 1700 Polizisten sollten die vielen Kundgebungen begleiten.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk und Veteranen der ukrainischen Armee hatten die Gedenkstätte nahe dem Brandenburger Tor bereits am Sonntag besucht. Auf dem Gelände waren zahlreiche Kränze aufgestellt, darunter vom Bundespräsidialamt. Einige Dutzend Menschen skandierten »Melnyk raus«. Andere Demonstranten reagierten mit proukrainischen Sprechchören.

Die Polizei hatte zuvor an 15 Gedenkstätten russische und ukrainische Fahnen, Uniformen sowie Marsch- und Militärlieder verboten. Es gehe darum, »jede Konfrontation zu verhindern«. Ausgenommen von dem Verbot waren Diplomaten und Veteranen des Weltkriegs. Die Ukraine kritisierte das Verbot am Montag. Berlin habe damit »einen Fehler gemacht«, teilte Außenminister Dmytro Kuleba mit. Es sei falsch, ukrainische Fahnen ebenso zu behandeln wie russische Symbole. Brandenburger Tor am Abend in ukrainischen Farben Die Bundesregierung teilte indes mit, dass das Brandenburger Tor in den Abendstunden des 9. Mai in den ukrainischen Farben Blau und Gelb angeleuchtet werden soll. Das habe man gemeinsam mit der Stadt Berlin entschieden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. »Dieses Zeichen der Solidarität geht zurück auf eine Initiative der französischen Ratspräsidentschaft«, ergänzte er. In den einzelnen EU-Staaten würden jeweils einzelne Gebäude in den Farben der ukrainischen Flagge erstrahlen. Er sagte: »Unser Signal ist ganz klar, die Europäische Union steht an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung.«