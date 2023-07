Bei der Abschlusskundgebung sprach auch Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future. »Wir tragen diese Politik nicht mit«, sagte Neubauer an die Adresse des Senats. »Es sollte eine logische Entscheidung sein, in Städten und überall Fahrrad fahren zu können und Fahrrad fahren zu wollen, weil es das Gesündeste, Logischste, Einfachste, Günstigste und Gerechteste ist, was wir an Fortbewegungsmitteln vor allem in Städten wie Berlin haben.«