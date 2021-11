Verwaltungsgericht Berlin Vater darf nicht wegen eines Umzugs die Urne seines verstorbenen Sohnes umbetten

In Berlin stirbt ein Sohn und wird beigesetzt. Als der Vater in einen anderen Bezirk umzieht, will er die Urne des Kindes mitnehmen. Ein Gericht hat solch eine Umbettung nun abgelehnt – wegen Störung der Totenruhe.