Im Fall des schweren Verkehrsunfalls in Berlin vom Freitagabend geht die Polizei weiterhin davon aus, dass der Fahrer ohne Vorsatz handelte.

Vier Menschen, darunter ein Kleinkind, wurde an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße im Stadtteil Mitte getötet, als ein Porsche-SUV über den Gehweg raste. Weitere fünf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen - die Insassen des Fahrzeugs - schwer. "Alle Hinweise sprechen für einen Unfall", sagte eine Sprecherin dem SPIEGEL.

Auch den genauen Unfallhergang gab die Polizei nun bekannt: Der Geländewagen fuhr demnach aus Richtung Nordbahnhof die Invalidenstraße herauf und kam in Höhe der Ackerstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er überquerte den Gehweg, riss dabei einen Ampelmast und mehrere Poller um und kam erst zum Stehen, nachdem er einen Bauzaun durchbrochen hatte. "An dieser Darstellung gibt es keine Zweifel", sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Ursache für den Unfall sei weiter unklar.

Die Feuerwehr suchte mit einer Wärmekamera den Ort ab, um sicherzugehen, dass alle Unfallopfer geborgen werden. "Wir wollen 100 Prozent ausschließen, dass nicht noch Verletzte oder unter Schock stehende Menschen sich hier verstecken oder verloren gegangen sind", sagte ein Feuerwehrsprecher. Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten. "Darunter ist auch die Mutter des Kleinkindes, die körperlich völlig unversehrt ist", sagt der Sprecher. Sie habe noch ein zweites Kind dabei gehabt.

Nach Berichten des "Tagesspiegel" kam bei dem Unfall auch die Großmutter des getöteten Kleinkinds ums Leben. Am Steuer saß demnach ein Mann mittleren Alters, daneben eine Frau. Sie sollen mit einem sechsjährigen Mädchen unterwegs gewesen sein.

Am Ort des Unfalls kamen am Samstagmorgen Dutzende Anwohner zusammen. Sie legten Blumen auf den Gehweg an der Kreuzung von Invalidenstraße und Ackerstraße und stellten Kerzen auf.