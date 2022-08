Kritik an Kampfmittelbeseitigung durch die Länder

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kündigte an, über den Standort reden zu wollen. »Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit diesem Sprengplatz umgehen und ob auf Berliner Stadtgebiet ein solcher Ort der richtige ist«, sagte die SPD-Politikerin nach einem Besuch im Grunewald, für den sie ihren Urlaub unterbrochen hatte. Giffey kündigte Gespräche mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über die Möglichkeiten für eine entsprechende Zusammenarbeit in der Metropolregion an.

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch beklagte, die Zahl der Waldbrände sei in den vergangenen Jahren bundes- und europaweit gestiegen. »Das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun – nicht dieser Brand wohlgemerkt, aber die Zunahme insgesamt«, sagte die Grünenpolitikerin. »Und darauf müssen wir uns einstellen.« Katastrophen- und Bevölkerungsschutz müssten zudem einen höheren Stellenwert bekommen, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Forsten.