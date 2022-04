Autokorso am 3. April 2022 auf dem Olympiaplatz in Berlin: »Eine Genehmigung von der Polizei liegt vor«

So hat wohl alles angefangen: ein Video, 48 Sekunden lang. Es zeigt eine abgegriffene Tastatur und den eingefrorenen Bildschirm eines alten Computers. »Keine Propaganda. Schutz für Russisch sprechende«, steht auf dem Bildschirm. Das solle das Motto der Demo sein. Eine tiefe Stimme erklärt, was geplant sei: »Ich begrüße euch. Diesen Sonntag findet ein Autokorso statt. Treffpunkt 12 Uhr. Eine Genehmigung von der Polizei liegt vor.«

Was folgte, sorgt seit Tagen für Diskussionen, in der Hauptstadt und in der ganzen Republik. Mit Flaggen und Fähnchen aus Russland und der ehemaligen Sowjetunion waren Autofahrer zum Treffpunkt am S-Bahnhof Ahrensfelde gekommen, um von dort einmal quer durch die Stadt nach Spandau zu fahren. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben rund 400 Autos.

Mehrere Innenminister übten Kritik »Um Himmels willen, wie konnten sie diesen Autokorso der Schande mitten in Berlin zulassen«, schimpfte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk auf Twitter an die Adresse von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). »Und zwar am Tag, als die Massaker an Zivilisten in Butscha ans Licht kamen.« Mehrere Innenminister und Politiker übten ebenfalls Kritik.

Angemeldet hatte die Demonstration der Kfz-Mechaniker Christian Freier. Er hat offenbar auch das Video erstellt, das auf TikTok viral ging; darin ist jedenfalls seine Stimme zu hören. »Keine Propaganda in der Schule«, sagt er in dem Video auf Russisch, wobei er mit »Propaganda« offenbar die Thematisierung des russischen Angriffskriegs im Unterricht deutscher Schulen meint. Was soll das alles? In einem Telefonat mit dem SPIEGEL sagt Freier, es habe sich um einen »Protest gegen die Diskriminierung von russischsprachigen Menschen in Deutschland« gehandelt. Denn mit jedem Tag werde es »schlimmer für uns in Deutschland«. Im Übrigen sei der Protest »unpolitisch« gewesen. An mehreren Autos seien russische wie deutsche Fahnen zu sehen gewesen; bei mindestens sechs Autos zusätzlich eine ukrainische Flagge.

Bild vergrößern Christian Freier auf der Demomstration in Berlin: »Ich bin definitiv gegen alle Kriege.« Foto: Florian Boillot

Was aussah wie eine prorussische Provokation mitten in Berlin, soll also eine unpolitische, nationenübergreifende Gemeinschaftsaktion gewesen sein? Freier jedenfalls beteuert, er fühle sich missverstanden. In den deutschen Medien werde alles in einen Topf geworfen. Von dem, was in Butscha passiert ist, habe er erst nach dem Autokorso erfahren. Inzwischen liegen zahlreiche Augenzeugenberichte aus Butscha vor, auch der SPIEGEL war mehrmals vor Ort ; so vieles spricht dafür, dass die Taten Russland zuzurechnen sind . Wer denn seiner Meinung nach für die Gräuel-Taten in Butscha verantwortlich ist? Freier sagt: »Dazu möchte ich mich nicht äußern.«

Dass so viele am Sonntag in Berlin mitmachten – Freier spricht von 700 Autos –, habe ihn selbst überrascht. Er habe nur über eine WhatsApp-Gruppe für den Autokorso geworben. Sein TikTok-Filmchen verschweigt er. Dabei hatte er darin gesagt: »Bitte teilt das Video in einem möglichst breiten Umfang.«

Wie die umstrittene Aktion bei Putin-treuen Anhängern ankam, lässt sich auf der VK-Seite der russischen Botschaft nachlesen. Dort wurde ein Film des Konvois gepostet. »Sehr gut«, schreibt einer, »es gibt noch Menschen, die frei denken können und sich nicht von den westlichen Medien manipulieren lassen.«