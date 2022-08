Am 30. Juni klebten sich zwei Klimaschutzaktivisten der Gruppe »Just Stop Oil« an das Ölgemälde »Pfirsichbäume in Blüte« von Vincent Van Gogh in der Londoner Courtauld Gallery. In einer Erklärung verwiesen sie auf die schwere Dürre in der Provence, jene französische Region, die Van Gogh in »Pfirsichbäume in Blüte« gemalt hatte.