Besuch beim Papst Deutsche Bischöfe drängen auf Entscheidung im Fall Woelki

Der synodale Weg der deutschen Kirche will Reformen innerhalb der katholischen Kirche erreichen. In der Weltkirche wird das deutsche Reformstreben aber sehr skeptisch gesehen. Bätzing sagte, dies sei auch während der Gespräche mit den deutschen Bischöfen so geblieben. Dennoch habe die Bischofskonferenz an ihren Anliegen festgehalten. »Wir haben in Rom hart in der Sache und verbindlich im Ton diskutiert.«