Die Bevölkerung in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Ende 2022 lebten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamts mindestens 84,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Grund dafür sei eine Zuwanderung auf Rekordniveau. »Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres«, teilte das Statistische Bundesamt mit.