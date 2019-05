Beziehung mit Kind Toller Vater, mieser Freund

Heute wird es schwierig. Bisher wurde in diesem Podcast über alles Mögliche gesprochen. Es ging um die Frage, was überhaupt ein guter Vater ist, die Geburt, die ersten Wochen, die Elternzeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen (hier eine Übersicht aller Folgen). Alles schön und gut. Aber was ist mit der eigenen Beziehung?

Bei diesem Thema fließt alles irgendwie zusammen: Die Partnerschaft nach dem Kind. Das bedeutet Erwartungen. Vielleicht Verzicht, sicher Streit. Wer darf heute Abend seine Freunde sehen? Wer darf arbeiten gehen? Wann haben wir Zeit für uns? Für Sex? Gibt es uns überhaupt noch?

In der achten Folge von "Drei Väter - ein Podcast" sprechen wir - Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann - darüber, wie das funktionieren soll: Eine Beziehung zwischen Schlafmangel, Erschöpfung, Druck, aber, klar, eben auch großer Liebe.

Dafür haben wir etwa Daniel getroffen. Er ist seit einem Jahr Vater, schon etwas länger verheiratet. Daniel sagt: "Wir hatten uns am Anfang vorgenommen, dass wir ein Paar bleiben müssen. Mehr sein als nur Eltern - was man sich eben so vornimmt. Aber das ist alles Bullshit." Von der Beziehung die man einmal hatte, bleibe nicht mehr viel übrig. "Das Kind dominiert. Das ist Fakt", sagt Daniel.

Die Phase des Übergangs vom Liebespaar zum Elternpaar ist eine besondere Zeit. In dieser Episode sprechen wir mit Oliver Wolf, er arbeitet als Paarberater in Leipzig. Zu ihm kommen Männer und Frauen, die sich nach der Geburt ihres Kindes miteinander nicht mehr wohlfühlen.

"Es geht vor allem darum, dass man sich gegenseitig wieder wertschätzt", sagt Wolf. Oft reden Paare nicht mehr miteinander, sondern kommunizieren aneinander vorbei. Sprechen nur noch über den Terminkalender.

Ist Sex das Problem?

Zu Oliver Wolf kommen die meisten Paare, weil sie nicht mehr miteinander schlafen. Ist Sex also das Problem? "Ich würde es andersrum sagen: Es kann Beziehungen heilen", sagt Wolf. "Wie sehe ich denn meine Partnerin? Ist das die Mutter oder eine Frau?" Es ist eine hohe Kunst, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Zu sehen, was einen stört. Überhaupt zu begreifen, dass einen etwas stört.

Männer ziehen sich in solchen Phasen häufig zurück, erklärt uns an einer anderen Stelle der Therapeut Björn Süfke. "Diese Nicht-Wahrnehmung eigener Gefühle ist ein Männlichkeitsproblem." Süfke fragt: "Wo sehen wir denn Männer, die uns Gefühle vorleben?"

In "Die Beziehung: Toller Vater, mieser Freund" sprechen wir über ein Notfall-Kit für Beziehungen, wenn es mit den Gefühlen schwierig wird. Wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen und fragen, wie es dabei eigentlich den Frauen geht?

Zum Schluss, als Gast, kommt die Schriftstellerin Juli Zeh zu Wort. "Natürlich verändert sich das Leben total und man vermisst gelegentlich die Vergangenheit", sagt Zeh. "Aber das hat nicht unbedingt etwas mit Mann oder Frau zu tun." Manchmal komme es nur darauf an, wer zuerst spricht. Diese Folge ist also bloß ein Anfang.

