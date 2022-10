Grausiger Fund in Bielefeld-Sennestadt: Beim Pilzesammeln hat ein Mann in einem Waldstück die sterblichen Überreste eines Mannes gefunden, der vor rund 33 Jahren geboren wurde. Der Spaziergänger habe die menschlichen Knochen am Dienstag vergangener Woche entdeckt und gemeldet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld jetzt mit.