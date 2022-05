Andreas Sturm ist jemand, der sich unbequemen Fragen stellt. Im Fernsehen nahm er zu Missbrauch in der katholischen Stellung und warb für Aufarbeitung. Innerhalb der katholischen Kirche vertrat er liberale Positionen. Er segnete Homosexuelle, warb für ein Ende des Zölibats und holte Frauen in Leitungspositionen. Der 47-jährige Priester machte aber auch in Speyer Karriere und stand vier Jahre lang an der Spitze der Verwaltung des Bistums.