Bistum Trier Papst entlässt Priester wegen sexuellen Missbrauchs

Eine SPIEGEL-Recherche hatte im vergangenen Dezember das wahre Ausmaß des Missbrauchsskandals in Bistum Trier gezeigt. Kirchenobere hatten mutmaßliche Täter in manchen Fällen geschützt.

Der Mann war an mehreren Stellen im Bistum Trier tätig gewesen. Zum Bistum Trier gehören rund 1,3 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Erst am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass der Trierer Bischof Stephan Ackermann sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz abgeben wird. Er war im Missbrauchsskandal in Trier in die Kritik geraten. Zuletzt, weil er den Klarnamen einer Missbrauchsbetroffenen gegen ihren Willen in einer Trierer Bistumssitzung öffentlich gemacht haben soll.