kurz & krass Finder gibt Brieftasche mit 1200 Euro bei der Polizei ab

In Rheinland-Pfalz hat ein Mann eine gut gefüllte Geldbörse gefunden - und abgegeben. Der Eigner hatte bereits nach ihr gesucht.

Nach ersten Ermittlungen der Polizisten hatte ein 59-Jähriger die Brieftasche in einem Supermarkt verloren. Als er den Verlust bemerkte, war er wieder in den Laden in Bitburg zurückgekehrt.

Da hatte ein 56-Jähriger das Portemonnaie bereits im Eingangsbereich des Supermarkts entdeckt. Der Finder kann nun mit einem Finderlohn rechnen. Der gesetzliche Finderlohn für genau 1200 Euro würde bei 46 Euro liegen.