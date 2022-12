In Tübingen nimmt Oberbürgermeister Boris Palmer den Aufruf zum Stromsparen in Zeiten der Energiekrise ernst. Ernster, als er müsste. Ernster, als es die Energiesparverordnung des Bundes vorschreibt. Palmer lässt nicht nur die Beleuchtung am historischen Rathaus abschalten, sondern dreht nachts auch für einige Stunden den Straßenlaternen den Strom aus. Damit könnte aus rechtlichen Gründen bald Schluss sein. In einem Brandbrief an Klimaminister Robert Habeck (Grüne) macht Palmer seinem Ärger Luft. Die Universitätsstadt habe vom Tübinger Regierungspräsidium ein Schreiben erhalten, teilt er darin dem Minister mit. Aus Verkehrssicherheitsgründen dürfe die Beleuchtung an Zebrastreifen nachts nicht abgeschaltet werden, heißt es dort. Ausnahmen seien nicht vorgesehen, auf »technische Hinderungsgründe« oder »Energiesparabsichten« könne nicht verwiesen werden.