Sachsen-Anhalt Zoos fordern Verbotszone gegen Böller

Mehr als 30 Tiere starben am Neujahrsmorgen bei einem Feuer im Krefelder Zoo - ausgelöst mutmaßlich durch sogenannte Himmelslaternen, die das Affenhaus in Brand setzten. Nun fordern mehrere Tierparks in Sachsen-Anhalt eine Verbotszone für Feuerwerkskörper im Umkreis von Zoos.

"Vor allem Affen und Vögel reagieren mit starkem Stress auf den Krach von Raketen und Böllern", sagte Alexander Beck, Leiter des Ascherslebener Zoos, der "Mitteldeutschen Zeitung". "Ein 500 Meter breiter Streifen um die Anlagen wäre bei zentral gelegenen Stadtzoos sinnvoll." Neben dem Ascherslebener Zoo sprechen sich auch die Tierparks in Halle, Magdeburg und Köthen sowie der Deutsche Tierschutzbund für ein entsprechendes Böller-Verbot aus.

Video: Verwüstung im Affenhaus des Krefelder Zoos

Video Thilo Schmuelgen/REUTERS

Silvesterraketen könnten in den Zooanlagen landen und dort Feuer auslösen, sagte Kai Perret, Zoochef in Magdeburg. Er forderte Kommunalpolitiker auf, eine solche Bannmeile zu diskutieren.

Der Brand im Krefelder Zoo in Nordrhein-Westfalen war kurz nach Mitternacht am frühen Neujahrsmorgen ausgebrochen und hatte unter anderem fünf Borneo-Orang-Utans, einen westafrikanischen Schimpansen und zwei Flachlandgorillas getötet. Auch für mehrere kleinere Affen und Vögel gab es kein Entkommen. Das Affenhaus brannte völlig aus. Der finanzielle Schaden geht in die Millionen.

Wie groß der emotionale Verlust ist, zeigt sich an der Anteilnahme aus der Bevölkerung. Vor dem Zoo legten Menschen Blumen und Bilder nieder zum Gedenken an die beliebten Tiere. Der 1938 eröffnete Zoo hat jährlich rund 400.000 Besucher.

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin lehnt strengere Tierschutzmaßnahmen ab

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sieht eine moralische Mitverantwortung bei dem Verkäufer der Himmelslaterne. Es stelle sich die Frage, "warum solche gefährlichen Gegenstände wie Himmelslichter bei uns so einfach in den Verkehr gebracht werden können, obwohl die Anwendung verboten ist", sagte Heinen-Esser der "Rheinischen Post". "Dem werden wir nachgehen."

Strengere Tierschutz-Vorgaben für Zoos lehnte Heinen-Esser ab. Sie habe den Eindruck, dass die Zoos in Nordrhein-Westfalen sehr gut geführt würden. "Die Mitarbeiter sind allesamt Tierfreunde, die sich sehr für die Tiere und deren Wohl einsetzen."