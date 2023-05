Schulungszentrum in Braunau geplant In Hitlers Geburtshaus sollen Polizisten etwas über Menschenrechte lernen

Was tun mit dem Haus, in dem 1889 Adolf Hitler geboren wurde? Im österreichischen Braunau konkretisieren sich Pläne für eine Polizeistation in dem Gebäude – es soll auch für Schulungen zu Menschenrechten genutzt werden.