Schiffe mit russischem Öl oder Kohle Aktivisten besprühen Frachter mit Schriftzug gegen den Krieg

In Bremen haben Aktivisten ein mit russischem Öl beladenes Schiff mit der Parole »Peace – not oil« besprüht. In Hamburg kam es vergangene Woche an einem Kohlefrachter bereits zu einer ähnlichen Aktion.