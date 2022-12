Briefe an den Nikolaus Was wünschen sich die Kinder in diesem Jahr, Herr Weddehage?

In diesem Jahr erwarten wir, dass der Krieg in der Ukraine in den Briefen eine bedeutende Rolle spielen wird. Ich habe selbst zwei Enkelkinder, 5 und 8 Jahre alt. Die bekommen auch schon mit, was in der Welt passiert. Die Kinder wünschen sich Frieden.

Nikolausdorf, wo ich wohne, gehört zur Gemeinde Garrel in Niedersachsen. In den Sechzigerjahren kamen erste Briefe hier im Ort an. Adressiert waren sie an den Nikolaus in Nikolausdorf, so hat es mein Vater mir erzählt. Eine Postangestellte hat damals angefangen, die Briefe zu beantworten. 1970 hat mein Vater diese Aufgabe übernommen, ich habe immer mitgeholfen. Heute packt mein Sohn mit an. Ich hoffe sehr, dass er das Nikolausbüro nach mir weiterführen wird. Die Deutsche Post unterstützt uns netterweise seit vielen Jahren und spendiert Briefbögen und Porto.