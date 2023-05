Steinschlagwarnung in den Schweizer Alpen Ein Dorf droht zermalmt zu werden

Dieses Dorf in Graubünden in der Schweiz ist in Gefahr. Felsmassen oberhalb des 100-Einwohner-Bergdorfes in der Nähe von Davos sind derart in Bewegung geraten, dass sie ins Tal zu stürzen drohen. Im schlimmsten Fall könnte das gesamte Dorf zerstört werden. Deshalb haben die Behörden die Evakuierung angeordnet: Bis Freitag 18h müssen die Brienzer ihre Häuser verlassen.

Die Gemeinde hatte die Bewohner am Dienstag über die Lage informiert und anschließend die Pressekonferenz und Informationen in Form eines Erklärvideos ins Netz gestellt.

Stefan Schneider, Frühwarndienst

»Hier noch in einer einfachen Grafik dargestellt: Das sind diese drei Punkte, die auch auf dem Radarbild eingezeichnet waren, eigentlich vom Wiki, vom Kernbereich der Insel, die sich großflächig beschleunigt. Die ganzen braunen Gebiete beschleunigen sich sehr schnell eben zusammen auch mit den sehr schnellen Bereichen. Und das ist auch das Beunruhigende, dass sich diese Inseln eigentlich gleichzeitig oder synchron die ganzen 1,9 Millionen Kubikmeter gleichzeitig so schnell beschleunigen.«

Der Boden und die Berge der Gegend sind seit langem in Bewegung. Auch das auf 1100 Metern Höhe gelegene Brienz selbst rutscht pro Jahr einen Meter weiter ins Tal. Auch einzelne Felsbrocken stürzen immer wieder von den Hängen herab. Nun aber drohen rund zwei Millionen Kubikmeter Gestein das Dorf unter sich zu begraben. Doch auch wenn die Katastrophe ausbleiben sollte, wird sich die Lage den Behörden zufolge nur langsam entspannen. Für die Anwohner heißt das: Sie werden frühestens in Wochen oder gar Monaten zurückkehren können.