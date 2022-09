Der Brand war am Samstag gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Das Feuer wütete auf einer Fläche von rund 62 Hektar. Vor allem abgestorbene Fichtenbestände brannten. Der Brand brach den Angaben zufolge in einem schwer zugänglichen Gebiet aus.