Wegen Corona-Verstößen Polizei in Brüssel setzt erneut Wasserwerfer, Pferde und Tränengas ein

Behelmte Einsatzkräfte trieben Feiernde aus dem Unterholz: In Brüssel ist die Polizei den zweiten Tag in Folge gegen hunderte Menschen in einem Park vorgegangen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten.