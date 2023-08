»Bürger in Wut« in Bremen Wie radikal sind die Nordpopulisten?

In Bremerhaven haben die »Bürger in Wut« bei der letzten Wahl fast 23 Prozent geholt – und wurden dabei angeführt von einem Bundespolizisten. An der Weser ringen die Parteien nun um den Umgang mit den Abgeordneten.