Bei der Bundeswehr sind in den zwei Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Rehabilitierung homosexueller Soldaten 178 Anträge auf Wiedergutmachung eingegangen. Dies sei weniger als erwartet, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. In einem Evaluierungsbericht stellt das Ministerium aber fest: »Die Ziele des Gesetzes wurden erreicht.«