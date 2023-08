Burg erregte im April bundesweit Aufsehen. Damals hatten die Lehrkräfte Max Teske und Laura Nickel in einem Brandbrief öffentlich gemacht, dass sie an ihrer Schule in der Gemeinde im Spreewald täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien. Sie haben die Schule verlassen und das auch mit Anfeindungen aus der rechten Szene begründet.