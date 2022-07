Ein Fass mit seltenem schottischem Whisky hat einen neuen Weltrekord aufgestellt: Für 16 Millionen Pfund, umgerechnet rund 18,9 Millionen Euro, wurde das Fass an einen privaten Sammler in Asien verkauft. Das berichtet die britische Tageszeitung »Guardian « unter Verweis auf die »Financial Times «. Demnach brach das Fass damit den bisherigen Rekord von 1 Million Pfund, der im April dieses Jahres aufgestellt wurde.