Vorwurf des sexuellen Missbrauchs als Meinungsäußerung

Die Petition blieb erfolglos, die Konzerte fanden vor großem Publikum im Olympiastadion statt. Die rechtliche Auseinandersetzung allerdings ging weiter. In einer Erwiderung an das Landgericht warnte der Anwalt des Vereins vor einer einschüchternden Wirkung auf den gesamten Diskurs: Die Debatte in der Causa Lindemann habe eine riesige gesellschaftliche Dimension.

Ende Juli äußerte sich dann das Landgericht Berlin in einer Zwischenverfügung zugunsten des Vereins: Der Begriff des »sexuellen Missbrauchs« sei als zulässige Meinungsäußerung zu verstehen, auch, weil er keinen konkreten Straftatbestand darstellte. Auch die Bezeichnung als »Täter« muss Lindemann deshalb weiter aushalten. Auf Grundlage der »unstreitigen sexuellen Kontakte« des Rammstein-Frontsängers dürfe die Plattform sich so äußern.