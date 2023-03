Castrop-Rauxel Bus bleibt nach Unfall erst einmal in einsturzgefährdetem Wohnhaus stecken

In Castrop-Rauxel ist am Montag ein Linienbus aus noch ungeklärter Ursache in ein Haus gefahren. Weil es das Gebäude zum Einstürzen bringen könnte, wird das Elektro-Fahrzeug vorerst nicht entfernt.