Mutter nach Ecstasy-Tod ihrer 16-jährigen Tochter Icon: Spiegel Plus »Ich durfte sie sehen, da lag sie, noch mit dem Tubus in der Nase«

An einem Septemberabend verabschiedet sich Yvonne Meisner von ihrer Tochter Celina. Die 16-Jährige will auf eine Party. Sie kehrt nie zurück, stirbt an einer Überdosis Ecstasy. Die Mutter will wissen: Was ist geschehen?