Feiertag Was wird an Christi Himmelfahrt gefeiert?

Zahlreiche Männer nutzen Christi Himmelfahrt für eine Bier- und Bollerwagen-Tour an Christi Himmelfahrt - anlässlich des sogenannten Vatertag. Dabei hat der Feiertag einen religiösen Ursprung. Dass er als Tag der Väter und damit als Pendant zum Muttertag gesehen wird, hat sich erst später etabliert.

Was wird an Christi Himmelfahrt tatsächlich gefeiert?

Gläubige feiern an dem Tag, dass Jesus zu "seinem Vater", also Gott, zurückgekehrt ist. Himmelfahrt ist ein theologischer Begriff und meint, dass Jesus auferstanden ist. Doch während die Auferstehung zuvor an Ostern gefeiert wird, geht es an Christi Himmelfahrt um die "Erhöhung" von Jesus. Das Fest soll damit an die theologische Aussage erinnern, dass Jesus mit der Himmelfahrt nun "zur Rechten Gottes" sitzt, wie es im Glaubensbekenntnis heißt.

In der Apostelgeschichte im Neuen Testament steht, dass Jesus noch vierzig Tage nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern gesprochen habe. Dann sei er "vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken". So bietet die Himmelfahrt eine Erklärung dafür, dass Jesus' Körper nach der Auferstehung nicht mehr bei den Menschen auf der Erde ist. Demnach ist Christi Himmelfahrt eine Art Abschluss der Auferstehung.

Wann wird Christi Himmelfahrt gefeiert?

Der Tag wird am vierzigsten Tag nach Ostersonntag gefeiert. Die Zeitspanne bis zu dem Feiertag bildet das Pendant zur 40-tägigen Fastenzeit. Christi Himmelfahrt fällt immer auf einen Donnerstag.