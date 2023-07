8 / 15

Was bei all der Feierei nicht untergehen soll: Der CSD war und ist hochpolitisch. »Wir sind hier nicht zum Spaß« haben Teilnehmer*innen auf ein Transparent geschrieben. In Dutzenden Ländern der Welt werden queere Menschen verfolgt und teils sogar getötet. Bundestagspräsidentin Bas (SPD) zeigte sich in ihrer Rede besorgt, dass auch in Deutschland die Diskriminierung zunehme.