Auch die Positionen der Grünen-Anhänger stechen in den Ergebnissen hervor: Sie sprechen sich am stärksten für Waffenlieferungen aus und halten einen Gewinn des Krieges durch Russland für das Szenario, das ihnen die größten Sorgen bereitet. In keiner Partei ist der Anteil derjenigen geringer, die von der Bundesregierung stärkeren Einsatz für Friedensverhandlungen will.