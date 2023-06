Comeback der Religion Chinas schwächelnde Wirtschaft treibt die Menschen in die Tempel

Dabei gilt China offiziell als atheistisches Land. Doch vor allem Buddhismus und Taoismus sind weit verbreitet und gehören zu der Kultur, es gibt zahlreiche Tempel und Klöster über das Land verteilt – aber auch andere Orte werden von religiösen Pilgern gern besucht.

So verzeichnete laut CNN etwa ein Unternehmen, welches Reisen rund um den Berg Emei in der südwestlichen Provinz Sichuan anbietet, einen deutlichen Zuwachs an Gästen – auch im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit. Der Emei gilt als einer der vier heiligen buddhistischen Berge. Auch am Longhu-Berg, einer Geburtsstätte des Taoismus, gab es demnach deutlich mehr Besucher.