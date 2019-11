Eine US-amerikanische Kunstturnerin hat sich im Training bei einem Sturz vom Stufenbarren tödliche Verletzungen zugezogen. Das teilte ihre Universität mit.

Demnach erlag die 20 Jahre alte Melanie Coleman zwei Tage nach ihrem Unfall in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut einer massiven Schädigung des Rückenmarks. Die Studentin der Krankenpflege galt als eine der besten Collegeturnerinnen der USA.

"Melanie war eine sehr aufgeweckte Schülerin, eine ausgezeichnete Athletin und engagiertes Mitglied der Southern Connecticut Community", sagte der Sportdirektor ihrer Universität, der Southern Conneticut State University. Alle seien sehr traurig über ihren Verlust.

Tödliche Unfälle sind im Kunstturnen extrem selten. Was immer wieder passiert, sind Querschnittslähmungen, zumeist nach Stürzen beim Sprung oder vom Barren. In Deutschland davon betroffen waren die Spitzenathleten Christel Müller (1979), Ronny Ziesmer (2004) und Elisa Chirino (2014).

Die dreimalige Weltmeisterin Jelena Muchina aus Russland erlitt in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1980 in Moskau im Training am Boden einen Halswirbelbruch. Auch Adriana Duffy (1989) aus Puerto Rico und Sang Lan aus China (1998) sind nach schweren Stürzen auf den Rollstuhl angewiesen.