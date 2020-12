Die Corona-Protokolle – Mai Icon: Spiegel Plus »Als ich nach drei Monaten zum ersten Mal die Wohnung verließ, war es ein Gefühl der Befreiung«

Die Zahl der Infizierten steigt auf fünf Millionen. Viele Menschen in Deutschland wollen den Stillstand beenden. In der Charité wird Schutzkleidung gestohlen, in Hamburg verschwindet der Obdachlose Stefan.