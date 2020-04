Kreuzfahrtschiff mit Corona-Toten an Bord "Zaandam" erreicht Hafen in Florida

Ende einer Irrfahrt: Seit Wochen war die "Zaandam" auf See, viele Passagiere erkrankten an Covid-19, einige starben. Jetzt durfte das Kreuzfahrtschiff in Fort Lauderdale anlegen - nach langem Streit.