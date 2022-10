Coronaschutz Baden-Württemberg kippt Maskenpflicht für Bewohner von Pflegeheimen

Lauterbach verteidigt Regelung

Bei der Maskenpflicht in Heimen wiederum bahnen sich in Hessen ebenfalls Änderungen an. In Wiesbaden wurde klargestellt, dass die Vorgabe so in Hessen nicht gilt. Auch in Hessen müssen Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Gemeinschaftsräumen keine Maske tragen, wie das Sozialministerium mitteilte. Verwiesen wurde auf den im Grundgesetz verankerten Schutz der Wohnung. Gemeinschaftlich von den Bewohnern genutzte Räume seien von der Maskenpflicht auszunehmen, da sie aufgrund der Besonderheiten der Unterbringung in einer vulnerablen Einrichtung zum dauerhaften Aufenthalt bestimmt seien.