Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme) Icon: Spiegel Plus Hop-Hop durch die Pandemie

Sind Sie schon einmal aus einem fahrenden Bus gesprungen? In Syrien ist das für viele Passagiere Alltag – und so sehr ich den zuverlässigen deutschen Nahverkehr liebe, in der Coronakrise hilft mir diese Erfahrung.